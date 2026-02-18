Ex Milan Bianchessi pronto a rimettersi in gioco | contatti in corso con un club italiano

Mauro Bianchessi, ex responsabile scouting del Milan dal 2007 al 2017, ha deciso di tornare nel calcio italiano dopo aver lasciato il club rossonero. La causa è il desiderio di rilanciare la propria carriera e mettere a frutto l’esperienza accumulata negli anni. Attualmente, sono in corso contatti con una società di serie B, che potrebbe affidargli il ruolo di consulente. Bianchessi ha scoperto giocatori come Donnarumma e Camarda, e ora spera di contribuire di nuovo al calcio nazionale. La trattativa continua con i dirigenti della squadra interessata.

Mauro Bianchessi è uno dei più grandi scopritori di talenti degli ultimi anni. È stato responsabile scouting al Milan per dieci anni, dal 2007 al 2017. Nei suoi anni in rossonero ha scovato decine, forse centinaia di prospetti, tra cui Gianluigi Donnarumma e Francesco Camarda. Dopo l'esperienza al Milan, Bianchessi, è diventato responsabile del settore giovanile prima della Lazio e poi del Monza. L'ultimo ruolo che ha ricoperto è stato quello di direttore sportivo, sempre nel club brianzolo, fino a giugno 2025. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, Bianchessi sarebbe pronto a rimettersi in gioco, già a partire da questa stagione.