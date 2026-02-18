Ex mercato ortofrutticolo avviata demolizione | nascerà nuovo polmone verde

Oggi, a Fasano, è iniziata la demolizione dell’ex mercato ortofrutticolo, che da tempo occupava uno spazio centrale in città. La decisione deriva dalla volontà di creare un nuovo parco pubblico e migliorare gli spazi verdi per i cittadini. Le ruspe hanno cominciato a rimuovere le strutture, segnando la fine di un’epoca e l’inizio di un’area verde che promette di diventare un punto di riferimento per le famiglie. Questa operazione cambierà il volto della zona e offrirà un nuovo spazio di socializzazione. La demolizione continuerà nelle prossime settimane.

Sindaco e assessore al sopralluogo per lo storico abbattimento delle mura. Già in preparazione il bando per assegnare i nuovi locali commerciali FASANO – Un altro diaframma tra il passato e il futuro della città è caduto questa mattina, mercoledì 18 febbraio. Con l'inizio dell'abbattimento delle mura di cinta dell'ex-mercato ortofrutticolo di via Fascianello, Fasano compie un passo decisivo verso una dimensione più moderna, sostenibile e, soprattutto, a misura d'uomo. Allo storico momento della demolizione dei muri perimetrali erano presenti il sindaco Francesco Zaccaria e l'assessore ai Lavori pubblici Gianluca Cisternino.