L’esito delle prime reazioni al progetto di recupero della ex Manifattura ha spinto il Comune a discutere più approfonditamente in Consiglio comunale. Oggi sono state presentate le prime interrogazioni e proposte di delibera, incentrate sulla possibilità di creare un nuovo polo universitario collegato alla Facoltà di Medicina, un’idea che ha diviso i consiglieri. La discussione si concentra anche sulla riqualificazione degli spazi e sull’impatto sul quartiere.

Dopo le prime reazioni è arrivato il momento di approfondire la questione anche nell’aula del Consiglio comunale e così ecco arrivare le prime interrogazioni e i primi ordini del giorno che hanno come oggetto il progetto di recupero della ex Manifattura, a partire dal potenziale insediamento di un polo dell’ Università Statale collegato alle attività della Facoltà di Medicina. A chiedere lumi agli amministratori legnanesi sarà, come prevedibile, il consigliere comunale del movimento dei Cittadini, Franco Brumana: una prima interrogazione punta a comprendere se analoghe iniziative sono state assunte nei confronti del Politecnico e, in caso affermativo, quale sia stata la risposta; se sono state previste a Legnano abitazioni per gli studenti e se sono state considerate altre possibili localizzazioni in città delle attività universitarie; infine, se è stata sentita I’Ats in merito alle nuove possibili attività della Facoltà di Medicina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ex Manifattura e Università. Prime interrogazioni in Consiglio

Consiglio comunale, le interrogazioniQuesta mattina in consiglio comunale ad Arezzo è stata discussa l’interrogazione di Fabio Lucci sui lupi.

Consiglio comunale, due interrogazioni su SaioneQuesta mattina, durante il consiglio comunale di Arezzo, sono arrivate due interrogazioni sulla zona di Saione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.