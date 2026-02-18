Ex liceo classico e muro del Pincio Fondi extra contro il dissesto
A Civitanova Alta, il cedimento del muro del Pincio e il rischio di dissesto dell’ex liceo classico sono causati dal degrado delle strutture e dalla mancanza di interventi nel passato. Il Comune ha ottenuto fondi extra per mettere in sicurezza queste aree, che da tempo mostrano crepe e segni di usura. Nei giorni scorsi, sono stati annunciati i lavori di consolidamento con risorse aggiuntive provenienti da finanziamenti regionali.
Il dissesto idrogeologico che mina la stabilità dell’ex liceo classico, una porzione del muro dei giardini pubblici del Pincio che si sbriciola: la fragilità di Civitanova Alta sotto gli occhi di tutti e arrivano progetti del Comune per consolidare le strutture. Una parte dell’edificio dell’ex liceo classico, peraltro puntellato da anni, evidenzia la necessità di maggiori interventi rispetto a quelli previsti nel progetto originario, per problemi emersi durante le lavorazioni nel cantiere, aperto per provvedere alla messa in sicurezza e all’efficientamento dell’edificio attraverso finanziamenti garantiti per Civitanova dal Pnrr e pari a due milioni e 200mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
