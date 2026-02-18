Ex Freccia Rossa c’è la firma | così rinasce il gigante ferito di Brescia

L'accordo tra le parti chiude il capitolo dell'ex Freccia Rossa, segnando la fine di anni di incertezza. La firma ufficiale avviene dopo mesi di trattative, con l’obiettivo di rinnovare un’area simbolo di Brescia. Ora il progetto prevede la riqualificazione dell’ex scalo ferroviario, che diventerà un polo residenziale e commerciale. Gli operai hanno già iniziato i lavori di bonifica, portando concrete speranze di rinascita. La città osserva con attenzione questa trasformazione che cambierà il volto del quartiere.

Pace fatta tra Comune e proprietà: il 13 febbraio è stato siglato l'accordo che risolve i dissidi legali e apre alla nuova valorizzazione dell'immobile Sulla sorte dell'ex Freccia Rossa arriva una parola “fine” che ha tutto l'aspetto di un nuovo inizio. Dopo anni di attesa e una complessa battaglia legale che pareva senza uscita, la quadra è stata trovata. L'accordo siglato tra la Loggia e Horus Asset Management Srl (società riconducibile al gruppo MyCredit) segna il punto di non ritorno: il complesso abbandona il vecchio modello di "cattedrale dello shopping" per trasformarsi in un polo ibrido, più leggero e integrato nel tessuto cittadino.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

