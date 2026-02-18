Ex cestiste accusano coach Verdi | Ice e abusi nel basket universitario USA

Ex atlete della squadra femminile di Pittsburgh accusano il coach Verdi di abusi e comportamenti aggressivi, dopo aver vissuto esperienze difficili durante il periodo universitario negli Stati Uniti. Le ex giocatrici raccontano di aver subito pressioni e atteggiamenti poco rispettosi, che hanno lasciato traumi duraturi. Una di loro ha riferito di aver avuto paura di parlare per timore di ripercussioni sulla carriera sportiva.

Una dinamica delicata attraversa il panorama sportivo universitario, con ex atlete della squadra femminile di Pittsburgh che riportano comportamenti ritenuti lesivi da parte del coach e dell'ateneo. Le testimonianze presentano episodi di controllo psicologico, pressioni intense e frasi ritenute offensivi, accompagnati da riferimenti a situazioni difficili vissute nel corso della carriera sportiva. Nel dossier fornito a pezzi, emergono descrizioni di abusi psicologici e di una gestione della squadra considerata inappropriata. Tra gli elementi citati, si riportano parole dure come "Tornatene a casa tua che sta arrivando l'Ice" e altri episodi simili che alimentano l'accusa di condotta dannosa.