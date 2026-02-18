Ex calciatore dell’Inter Fabio Macellari | nuova condanna per spaccio otto mesi e multa di 1.800 euro

Da Campione di Serie A al Carcere: La Spirale di Fabio Macellari, Condannato per Spaccio. Fabio Macellari, ex calciatore dell’Inter, ha ricevuto una nuova condanna dal tribunale di Piacenza: otto mesi di reclusione e 1.800 euro di multa per spaccio di cocaina. L’ex difensore, già detenuto per maltrattamenti ed estorsione, ha sempre negato di aver ceduto droga, ammettendo solo un pregresso problema di tossicodipendenza. La sentenza, giunta dopo un’indagine iniziata nel 2019, segna un ulteriore capitolo nella travagliata vicenda di un talento un tempo promesso del calcio italiano. Le Radici dell’Indagine e la Difesa di Macellari.🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Fabio Macellari, l'ex calciatore dell'Inter è stato condannato per spaccio di droga

