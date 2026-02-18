Evento al Lyrick | Che disastro di commedia

Al Lyrick, un'attrice ha abbandonato il palco durante lo spettacolo “Che disastro di commedia”, causando l’interruzione della rappresentazione. La decisione improvvisa ha creato confusione tra il pubblico e ha interrotto la performance che aveva già riscosso successo in diverse capitali europee lo scorso anno. La commedia, conosciuta per il suo tono vivace, ora si trova al centro di un episodio inatteso che ha coinvolto attori e spettatori.

ASSISI– Dopo il successo internazionale dello scorso anno e la messa in scena in contemporanea in diverse capitali europee - Londra, Parigi, Budapest, Varsavia, Atene e Roma – torna in teatro " Che Disastro di Commedia ". Domani, al Teatro Lyrick, alle 21.15, nell'ambito della stagione "Non c'è 2 senza. 5", spazio allo spettacolo di Henry Lewis, Jonathan Sayer e Henry Shields che evidenzia tutte le paure e gli errori che un attore sul palco non vorrebbe e dovrebbe mai commettere. Il racconto prende forma tra una scenografia che implode a poco a poco su sé stessa e attori strampalati che, goffamente, tentano di parare i colpi degli svariati tragicomici inconvenienti che si intromettono tra loro ed il copione con estro e inventiva, tanto da non lasciare spazio a nient'altro che a incontenibili risate e divertimento travolgente.