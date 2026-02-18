Europa e Nucleare | Autonomia Difensiva in Discussione tra Timori e Nuove Strategie di Deterrenza
L’Unione Europea sta valutando di sviluppare la sua capacità nucleare, spinta dalla preoccupazione di dipendere troppo dagli Stati Uniti. La discussione si infiamma tra chi sostiene che il nucleare possa rafforzare la difesa europea e chi teme rischi di proliferazione e instabilità. Recentemente, alcuni paesi hanno avviato progetti per aumentare le scorte di materie prime nucleari, nel tentativo di ridurre le dipendenze esterne.
Europa e Nucleare: La Difesa Continentale al Bivio tra Autonomia e Timori. La sicurezza europea è al centro di un dibattito cruciale. Mentre le tensioni internazionali aumentano e il ruolo degli Stati Uniti come garante della sicurezza del continente è messo in discussione, i Paesi europei valutano la possibilità di rafforzare la propria deterrenza, fino all’estrema ipotesi di una dotazione nucleare autonoma. La discussione, riaccesa dal programma “Numeri” lo scorso 16 febbraio 2026, riflette un profondo cambiamento nelle strategie di difesa e solleva interrogativi sull’opinione pubblica, tradizionalmente contraria al riarmo nucleare.🔗 Leggi su Ameve.eu
Nucleare e giustizia: “24minuti” analizza tensioni globali e nuove strategie di risoluzione dei conflitti.Il programma “24minuti” di Simone Bacchetta su CR1 apre con due temi caldi.
Italia e Germania stringono un patto energetico: nuove strategie per l’Europa, ma Bruxelles è in allerta.Italia e Germania stringono un patto energetico: nuove strategie per l’Europa, ma Bruxelles è in allerta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Da Parigi e Berlino la spinta per il nucleare in comune. Starmer: Una Nato europea; Nanotecnologie e nucleare accordi per la crescita dell’innovazione made in Italy; Nucleare, l’Italia verso la legge delega: tra il via libera degli esperti e i dubbi su costi e scorie; Energia nucleare: Eagles e newcleo uniscono le forze per il rettore dimostrativo Leandrea.
Da Parigi e Berlino la spinta per il nucleare in comune. Starmer: «Una Nato europea»Così come si preannuncia importante il discorso che oggi terrà il premier britannico Keir Starmer, che il Corriere ha già letto: la Gran Bretagna, altra potenza nucleare del continente insieme alla ... corriere.it
Atomica comune e ombrello nucleare Ue: i retroscena di un progetto senza precedentiVerso un’Europa più sicura: un ombrello nucleare, una deterrenza atomica e una difesa comune. Ecco cosa sta accadendo. notizie.it
