Europa e Nucleare | Autonomia Difensiva in Discussione tra Timori e Nuove Strategie di Deterrenza

L’Unione Europea sta valutando di sviluppare la sua capacità nucleare, spinta dalla preoccupazione di dipendere troppo dagli Stati Uniti. La discussione si infiamma tra chi sostiene che il nucleare possa rafforzare la difesa europea e chi teme rischi di proliferazione e instabilità. Recentemente, alcuni paesi hanno avviato progetti per aumentare le scorte di materie prime nucleari, nel tentativo di ridurre le dipendenze esterne.

Europa e Nucleare: La Difesa Continentale al Bivio tra Autonomia e Timori. La sicurezza europea è al centro di un dibattito cruciale. Mentre le tensioni internazionali aumentano e il ruolo degli Stati Uniti come garante della sicurezza del continente è messo in discussione, i Paesi europei valutano la possibilità di rafforzare la propria deterrenza, fino all’estrema ipotesi di una dotazione nucleare autonoma. La discussione, riaccesa dal programma “Numeri” lo scorso 16 febbraio 2026, riflette un profondo cambiamento nelle strategie di difesa e solleva interrogativi sull’opinione pubblica, tradizionalmente contraria al riarmo nucleare.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nucleare e giustizia: “24minuti” analizza tensioni globali e nuove strategie di risoluzione dei conflitti.Il programma “24minuti” di Simone Bacchetta su CR1 apre con due temi caldi.

Italia e Germania stringono un patto energetico: nuove strategie per l’Europa, ma Bruxelles è in allerta.Italia e Germania stringono un patto energetico: nuove strategie per l’Europa, ma Bruxelles è in allerta.

