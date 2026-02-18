Eternamente Shiffrin | oro nello slalom 12 anni dopo Sochi In corso il biathlon donne Fondo maschile | Italia di bronzo

Mikaela Shiffrin ha vinto l’oro nello slalom, 12 anni dopo il suo primo successo a Sochi. La vittoria è arrivata grazie a una serie di discese veloci e precise, che le hanno permesso di superare la concorrenza. Nel biathlon femminile, le atlete italiane sono impegnate nelle qualificazioni, mentre nel fondo maschile l’Italia conquista un bronzo con Peterlini e Della Mea. Le speranze di medaglia aumentano nella staffetta di biathlon e nello short track, dove Fontana e Sighel sono pronti a sfidarsi per il podio.