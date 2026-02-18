Abu è stato espulso dall’Italia ingiustamente, secondo il Tribunale di Napoli, che ha riconosciuto l’errore. La Questura lo aveva rimpatriato in Africa, anche se aveva presentato domanda di protezione. La decisione giudiziaria permette ora ad Abu di tornare nel Paese e di chiedere un risarcimento. La sua storia mette in discussione le procedure di espulsione e la gestione dei richiedenti asilo. Abu aspetta di poter rientrare, dopo aver subito un trattamento che ora viene considerato sbagliato.

Fermato, rimpatriato in Africa – nonostante pendesse un giudizio sulla sua richiesta di protezione – per ordine della Questura, giudicato meritevole di tutela (ma solo dopo essere stato espulso dall’Italia) e ora, essendo stata dichiarata quell’espulsione ingiusta dal Tribunale di Napoli, nel pieno diritto di tornare nel nostro Paese. E di chiedere il risarcimento del danno per aver, nel frattempo, perso il posto di lavoro. È l’incredibile storia di Abu (nome di fantasia) che La Notizia è in grado di raccontarvi. Una vicenda che smentisce le parole di Meloni sui rimpatri giusti. Una storia che colpisce sia sul piano processuale sia alla luce dell’ultima intemerata della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni contro i giudici di due giorni fa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Espulso ingiustamente, potrà tornare in Italia e chiedere i danni. L’incredibile storia di Abu che smentisce la narrazione di Meloni

