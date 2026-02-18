Esplode una capsula nella friggitrice | giovane cuoco gravemente ustionato a Splügen

Un giovane cuoco di 23 anni ha riportato gravi ustioni dopo che una capsula è esplosa nella friggitrice del ristorante di Splügen. La scatola, contenente olio aromatizzato, si è rotta improvvisamente mentre era in funzione, causando una fiammata e il contatto con il calore intenso. L’incidente si è verificato lunedì mattina, portando i soccorritori a intervenire immediatamente sul posto.

Soccorsi in azione lunedì mattina in una cucina di un ristorante. Il giovane trasferito in elicottero all'ospedale universitario di Zurigo Grave infortunio sul lavoro nella mattinata di lunedì a Splügen, nei Grigioni, al di là del Passo dello Spluga, dove un cuoco di 23 anni è rimasto seriamente ferito a seguito dell'esplosione di una capsula finita in una friggitrice. L'incidente si è verificato attorno alle 11, mentre il giovane era impegnato nelle consuete operazioni di preparazione in cucina. Secondo le prime ricostruzioni, il 23enne si trovava davanti alla friggitrice quando una capsula per sifone della panna è accidentalmente rotolata nell'olio bollente.