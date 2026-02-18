Esplode 8 colpi di pistola contro i vicini | indagata anche la moglie

Carmelo Truscello ha sparato otto colpi di pistola contro i vicini, scatenando paura e tensione nel quartiere di Brugherio. La sua azione è stata motivata da una lite innescata da problemi di vicinato, che si sono aggravati nel tempo. La moglie di Truscello, coinvolta nell’indagine, è stata ascoltata come persona informata sui fatti. Le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire i motivi che hanno portato a questo gesto violento. Le autorità continuano le verifiche sulla vicenda, che ha sconvolto la comunità locale.

Il caso ha scosso la Brianza pochi giorni fa. Ancora in prognosi riservata uno dei feriti Anche la moglie di Carmelo Truscello è indagata nel caso di tentato duplice omicidio verificatosi pochi giorni fa a Brugherio. Il 13 febbraio scorsi infatti l'uomo sparò 8 colpi di pistola contro la vicina di casa ferendo due persone. Il 57enne, parrebbe per questioni di condominio, all'interno di una corte in via Torrazza ha sparato con una pistola detenuta illegalmente verso i vicini. L'uomo, che risulta avere precedenti alle spalle ed è stato trovato in possesso di altri 50 colpi calibro 9 nella sua abitazione, è stato poi arrestato.