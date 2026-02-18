Una madre chiede alla dottoressa se le febbri ricorrenti benigne siano comuni nei bambini, dopo aver notato che sua figlia di quattro anni ha avuto tre episodi di febbre alta in un mese. La bambina non presenta altri sintomi e ogni episodio si è risolto spontaneamente in due giorni. La madre desidera capire se questa situazione richiede attenzione medica o è una condizione normale.

Salve dottoressa, mia figlia di 4 anni ha avuto tre episodi di febbre alta senza altri sintomi evidenti, e tutti e tre si sono risolti in un paio di giorni. Gli esami del sangue sono sempre risultati normali. È possibile che esistano forme di febbre ricorrente benigna nei bambini? La ringrazio per la risposta. Gentile signora, la febbre può essere espressione di un sistema immunitario che funziona e si difende a volte anche da banali infezioni virali che danno pochi o per nulla sintomi. In una bambina scolarizzata, se per il resto sta bene, la visita generale non evidenzia segnali di allarme e gli esami del sangue sono normali, non mi preoccuperei. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Esistono forme di febbre ricorrente benigna nei bambini?”

