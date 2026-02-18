Esercito in Sicilia | 3000 posti per giovani orientamento e supporto per il futuro professionale nell’isola

L’esercito italiano lancia una nuova iniziativa in Sicilia, offrendo 3.000 posti per giovani tra i 18 e i 24 anni. La campagna mira a promuovere opportunità di lavoro e a fornire supporto per il futuro professionale dei ragazzi dell’isola. Durante gli incontri nelle scuole e nelle comunità locali, vengono illustrate le modalità di accesso e i benefici di entrare nell’esercito. La strategia punta anche a coinvolgere i giovani nelle prossime selezioni e concorsi attivi, come quello per 3 posti specializzati.

L'Esercito in Sicilia: Una Nuova Strategia per Attrarre i Giovani. L'Esercito italiano intensifica la sua presenza in Sicilia con una campagna di orientamento professionale rivolta ai giovani tra i 18 e i 24 anni, presentando opportunità di carriera e i concorsi attivi, tra cui quello per 3.000 Volontari in ferma iniziale che scade il 27 febbraio. L'iniziativa mira a fornire un supporto concreto per le scelte future, in un contesto di crescente difficoltà nel mercato del lavoro giovanile e di necessità di rinnovamento delle forze armate. Un Dialogo Diretto con le Nuove Generazioni. Gli "Infoteam" del Comando militare Esercito "Sicilia" sono al centro di questa operazione di sensibilizzazione, portando il messaggio dell'Esercito direttamente tra gli studenti e nei luoghi di aggregazione giovanile dell'isola.