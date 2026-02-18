Esattamente 30 anni fa finiva una bizzarra serie sui Power Rangers

Trent'anni fa si chiudeva quello che, ancora oggi, è considerato l'esperimento più bizzarro dell'intero franchise dei Power Rangers. Nel corso delle sue tante ere, la saga ha presentato squadre, poteri e ambientazioni di ogni tipo. I fan sono abituati a cambi di cast e di trama anche drastici, ma la prima vera svolta radicale resta ancora oggi una delle più divisive. La miniserie Mighty Morphin Alien Rangers è probabilmente la stagione più fuori dagli schemi dell'intero franchise. Introdusse una squadra completamente nuova di Ranger, ma con appena dieci episodi a disposizione per svilupparla. Quando si concluse, il 17 febbraio 1996, questi "Ranger alieni" finirono per essere messi in ombra dal resto della saga, scomparendo quasi del tutto dall'immaginario collettivo dei fan.