La regione Puglia ha avviato contratti di sviluppo per proteggere il suo litorale, ma i fondi arrivano con molta lentezza. La causa principale è la burocrazia che rallenta l'erogazione delle risorse, lasciando le spiagge vulnerabili e i lavori di difesa costiera in stallo. In alcune zone, le spiagge si sono ridotte di diversi metri negli ultimi mesi, mettendo a rischio le attività turistiche e le comunità locali.

Uno degli strumenti per Comuni e Province per combattere l'erosione costiera è rappresentato dai Contratti istituzionali di Sviluppo (Cis), strumenti pensati per accelerare la realizzazione di progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale. Ma anziché accelerare, la spesa dei fondi va a rilento. Almeno questo emerge dall'ultimo monitoraggio del dipartimento per le Politiche di coesione e per il Sud del 31 marzo 2025. Per quanto riguarda il Cis Brindisi-Lecce, il numero degli interventi autorizzati sono 37 per un totale di 183,8 milioni di euro. L'importo impegnato risulta essere pari a 8 milioni, mentre le somme già pagate 4,5 milioni, pari rispettivamente al 4 e al 2% rispetto al totale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Erosione, contratti di sviluppo per difendere il litorale in Puglia, ma la spesa va a rilento

