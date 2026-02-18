Enel Day Free | 7 ore al giorno senza costi di energia per due anni fino a 130 kWh mensili

Enel ha avviato l’offerta Day Free, perché vuole aiutare le famiglie italiane a risparmiare sulla bolletta energetica. Con questa promozione, le utenze riceveranno energia gratuita per sette ore al giorno, dalle 10:00 alle 17:00, per un periodo di due anni. La proposta permette di utilizzare fino a 130 kWh al mese senza pagare nulla, offrendo un’opportunità concreta di ridurre i costi nelle ore di maggiore consumo.

Enel Day Free: Sette Ore di Energia Gratuita per le Famiglie Italiane. Enel ha lanciato una nuova offerta, Day Free, che promette di azzerare il costo della componente energia per sette ore al giorno, dalle 10:00 alle 17:00, per due anni. L’iniziativa, disponibile fino a un massimo di 130 kWh mensili, mira a incentivare i consumi nelle fasce orarie in cui l’energia solare è più disponibile, offrendo un risparmio concreto sulle bollette e promuovendo un utilizzo più sostenibile delle risorse. Un Nuovo Approccio al Consumo Energetico. L’offerta Day Free rappresenta una svolta nel modo in cui le famiglie italiane possono gestire i propri consumi energetici.🔗 Leggi su Ameve.eu

