Emilia-Romagna | CheftoChef e Regione a braccio per tutelare DOP e IGP un patto per il gusto e il territorio UNESCO
CheftoChef e Regione Emilia-Romagna hanno firmato un accordo per proteggere le Dop e Igp della regione, dopo che il riconoscimento dell’erbazzone reggiano ha messo in evidenza l’importanza di difendere i prodotti locali. L’intesa mira a rafforzare la tutela e la promozione delle eccellenze gastronomiche, che già comprendono 44 specialità riconosciute ufficialmente. La collaborazione si concentra sulla valorizzazione del patrimonio culinario, per salvaguardare le tradizioni del territorio e sostenere i produttori locali.
Un Patto per il Gusto: CheftoChef e Regione Emilia-Romagna puntano sulle eccellenze agroalimentari. Un’intesa strategica tra l’associazione di chef CheftoChef emiliaromagnacuochi e la Regione Emilia-Romagna mira a valorizzare il patrimonio gastronomico del territorio, con un sui 44 prodotti DOP e IGP regionali, destinati ad aumentare con il riconoscimento imminente dell’erbazzone reggiano. L’accordo, presentato a Palazzo di Varignana, si propone di promuovere un ecosistema che lega persone, paesaggi e futuro attraverso la cucina e i prodotti locali, rafforzando l’identità di una regione riconosciuta come Patrimonio Unesco.🔗 Leggi su Ameve.eu
CheftoChef 2026: la cucina dell’Emilia-Romagna come visione condivisaLa Regione Emilia-Romagna ha annunciato il rinnovo della collaborazione con CheftoChef 2026, puntando a valorizzare la cucina locale attraverso eventi e progetti che coinvolgono mare, Appennino e pianura.
A Bologna gli Stati generali dei prodotti Dop e Igp: ecco il piano della Regione in 5 puntiLa Regione Emilia-Romagna ha annunciato gli Stati generali dei prodotti Dop e Igp a Bologna, un momento di confronto dedicato a valorizzare e tutelare le eccellenze del territorio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
CheftoChef 2026: la cucina dell’Emilia-Romagna come visione condivisa In evidenzaRinnovata la collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. Eventi, filiere e progetti tra mare, Appennino e pianura, nel segno di qualità e identità. C’è una cucina che non è solo tecnica, né soltanto ... gazzettadellemilia.it
CheftoChef 2026: l’Emilia-Romagna rafforza il sistema della cucina regionaleCheftoChef ha presentato il programma 2026 con eventi e progetti in Emilia-Romagna tra mare, Appennino e pianura, coinvolgendo chef e filiere regionali. gazzettadelgusto.it
