Emilia-Romagna | CheftoChef e Regione a braccio per tutelare DOP e IGP un patto per il gusto e il territorio UNESCO

CheftoChef e Regione Emilia-Romagna hanno firmato un accordo per proteggere le Dop e Igp della regione, dopo che il riconoscimento dell’erbazzone reggiano ha messo in evidenza l’importanza di difendere i prodotti locali. L’intesa mira a rafforzare la tutela e la promozione delle eccellenze gastronomiche, che già comprendono 44 specialità riconosciute ufficialmente. La collaborazione si concentra sulla valorizzazione del patrimonio culinario, per salvaguardare le tradizioni del territorio e sostenere i produttori locali.

Un Patto per il Gusto: CheftoChef e Regione Emilia-Romagna puntano sulle eccellenze agroalimentari. Un’intesa strategica tra l’associazione di chef CheftoChef emiliaromagnacuochi e la Regione Emilia-Romagna mira a valorizzare il patrimonio gastronomico del territorio, con un sui 44 prodotti DOP e IGP regionali, destinati ad aumentare con il riconoscimento imminente dell’erbazzone reggiano. L’accordo, presentato a Palazzo di Varignana, si propone di promuovere un ecosistema che lega persone, paesaggi e futuro attraverso la cucina e i prodotti locali, rafforzando l’identità di una regione riconosciuta come Patrimonio Unesco.🔗 Leggi su Ameve.eu

CheftoChef 2026: la cucina dell’Emilia-Romagna come visione condivisaLa Regione Emilia-Romagna ha annunciato il rinnovo della collaborazione con CheftoChef 2026, puntando a valorizzare la cucina locale attraverso eventi e progetti che coinvolgono mare, Appennino e pianura.

A Bologna gli Stati generali dei prodotti Dop e Igp: ecco il piano della Regione in 5 puntiLa Regione Emilia-Romagna ha annunciato gli Stati generali dei prodotti Dop e Igp a Bologna, un momento di confronto dedicato a valorizzare e tutelare le eccellenze del territorio.

