Elisabetta Canalis a Firenze | shopping durante il suo soggiorno in Toscana

Elisabetta Canalis ha trascorso una giornata di shopping a Firenze, visitando un grande magazzino nel centro della città. La causa di questa visita è stata probabilmente il desiderio di trovare qualche capo di moda o accessorio durante il soggiorno in Toscana. La showgirl italiana ha scelto di portare con sé la figlia Skyler Eva, che ha aiutato a scegliere alcuni acquisti. La coppia si è mostrata sorridente e rilassata tra gli scaffali pieni di abiti e prodotti di marca. La loro uscita ha attirato l’attenzione dei passanti.

Firenze, 18 febbraio 2026 – Una giornata di shopping a Firenze in un grande magazzino del centro. Con lei c'era la figlia Skyler Eva. Cappellino calato sugli occhi e un cappotto lungo fino alle caviglie per Elisabetta Canalis, 47 anni. La showgirl, popolarissima ex velina di Striscia La Notizia a cavallo tra gli Anni Novanta e Duemila, è stata avvistata nel capoluogo toscano nel pomeriggio di mercoledì 18 febbraio. La visita in Valdinievole. Nonostante la sua vita si svolga in buona parte negli Stati Uniti, Elisabetta Canalis torna spesso in Italia. E stavolta il suo soggiorno si è svolto anche in Toscana.