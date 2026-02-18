Elia Barp | Per me è fantastico aver vinto due medaglie con Pellegrino è sempre stato il mio idolo

Elia Barp ha conquistato due medaglie olimpiche, dopo aver vinto il bronzo nella staffetta in coppia con Federico Pellegrino, suo idolo fin dai tempi delle giovanili. La medaglia arriva inaspettatamente, grazie a una gara intensa e ricca di emozioni. A 23 anni, il giovane atleta si dimostra uno dei talenti emergenti dello sci di fondo italiano. La vittoria rappresenta un risultato importante dopo una stagione di ottimi piazzamenti in Coppa del Mondo. Barp si prepara ora a nuove sfide, con la medaglia ancora fresca.

Seconda medaglia olimpica nella storia della carriera di Elia Barp. A coronamento di una validissima stagione di Coppa del Mondo, per lui arriva, a 23 anni, un altro tocco da accoppiare alla staffetta, quello della team sprint in coppia con Federico Pellegrino: un bronzo che per lui è soltanto l’inizio. Le prime dichiarazioni di Barp, raccolte da Eurosport attraverso il olimpico, lo vedono essere felice soprattutto per chi è l’uomo al suo fianco: “ Per me è fantastico aver vinto due medaglie con lui, è sempre stato il mio idolo, gareggiare e vincere insieme è il massimo per me “. Adesso per Barp c’è un grande obiettivo: quello di continuare a crescere, perché il suo vero obiettivo sarà legato ai prossimi due cicli olimpici, quelli delle Alpi Francesi nel 2030 e di Salt Lake City, dove nel 2034 si ritornerà dopo 32 anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

