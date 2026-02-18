’Elephant Man’ Lynch rivive al Lumiére

David Lynch ripropone al Lumière il film “Elephant Man”, portando sul grande schermo la storia struggente di John Merrick. La proiezione, che si tiene questa sera, attira un pubblico curioso di rivivere le emozioni forti trasmesse dalla pellicola. Il regista statunitense ricrea con intensità il racconto di un uomo segnato dalla deformità, evidenziando le sfumature di crudeltà e compassione che caratterizzano la sua vita.

Tutti coloro che hanno visto il film di David Lynch sanno cosa significa. Entrare nella vita di John Merrick è un vero e proprio spartiacque, che spalanca le porte sulla violenza dell’essere umano e, allo stesso tempo, sulla grande empatia di qualcun altro. È così che la compagnia Giardini Dell’Arte ha deciso di portare sul palco un suo "The Elephant Man", tratto da "L’uomo Elefante" di Franco Lonati e diretto da Marco Lombardi. L’appuntamento è per venerdì e sabato alle 20,45 e per domenica alle 16,45 al Teatro Lumière. Torniamo, quindi, nella Londra vittoriana del 1884, quando John Merrick è un "freak", un’attrazione da circo, per il suo volto deformato da una malattia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I film sono "Cuore Selvaggio" e "The Elephant man", mentre il documentario è "Lynch/Oz"In occasione del primo anniversario della scomparsa di David Lynch, avvenuta il 16 gennaio, e nel giorno del suo compleanno (oggi 20 gennaio), Rai Movie e Rai 5 dedicano due appuntamenti a questo autore.

