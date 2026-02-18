Ed civica 54° Concorso nazionale EIP Italia per le scuole | scadenza 19 aprile 

Da orizzontescuola.it 18 feb 2026

Il 19 aprile si avvicina, e le scuole devono ancora partecipare al 54° Concorso nazionale E.I.P. Italia per l’educazione civica, che si svolge in seguito all’accordo firmato tra il Ministero dell’Istruzione e l’Associazione Scuola Strumento di Pace. La scadenza di questa iniziativa, nata per promuovere la consapevolezza civica tra gli studenti, si avvicina rapidamente. Quest’anno, il concorso invita le scuole a sviluppare progetti su temi come la pace, il rispetto e la cittadinanza attiva.

In attuazione del Protocollo d’Intesa n. 25 del 24 ottobre 2024, sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Associazione Scuola Strumento di Pace E.I.P. Italia – École Instrument de Paix, dal titolo “Cittadinanza e diritti umani, cittadinanza digitale, partecipazione, legalità, intercultura, sicurezza, sport”, l’E.I.P. Italia bandisce, per l’anno scolastico 20252026, la 54ª edizione del Concorso nazionale rivolto alle scuole, dal titolo “Dall’Italia al mondo: l’impegno per i diritti umani come pilastro di pace”. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

