Ed civica 54° Concorso nazionale EIP Italia per le scuole | scadenza 19 aprile

Il 19 aprile si avvicina, e le scuole devono ancora partecipare al 54° Concorso nazionale E.I.P. Italia per l’educazione civica, che si svolge in seguito all’accordo firmato tra il Ministero dell’Istruzione e l’Associazione Scuola Strumento di Pace. La scadenza di questa iniziativa, nata per promuovere la consapevolezza civica tra gli studenti, si avvicina rapidamente. Quest’anno, il concorso invita le scuole a sviluppare progetti su temi come la pace, il rispetto e la cittadinanza attiva.

In attuazione del Protocollo d’Intesa n. 25 del 24 ottobre 2024, sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Associazione Scuola Strumento di Pace E.I.P. Italia – École Instrument de Paix, dal titolo “Cittadinanza e diritti umani, cittadinanza digitale, partecipazione, legalità, intercultura, sicurezza, sport”, l’E.I.P. Italia bandisce, per l’anno scolastico 20252026, la 54ª edizione del Concorso nazionale rivolto alle scuole, dal titolo “Dall’Italia al mondo: l’impegno per i diritti umani come pilastro di pace”. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Assistenti di lingua straniera alle scuole italiane 2026/27. Scadenza 25 marzo per gli USR, 10 aprile per le scuole. AVVISOIl Ministero dell’Istruzione ha aperto le iscrizioni per gli assistenti di lingua straniera nelle scuole italiane del prossimo anno scolastico. Settimana Nazionale dell’Astronomia 2026 (27 aprile – 2 maggio): concorsi, campionati e attività per le scuole. NOTALa XXVI edizione della Settimana Nazionale dell’Astronomia si svolgerà dal 27 aprile al 2 maggio 2026, promossa da Società Astronomica Italiana, Ministero dell’Istruzione e INAF. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. La biblioteca Civica di Marostica organizza il concorso “Giovani talenti”, un appuntamento annuale che coinvolgerà i giovani nella realizzazione di espressioni artistiche su aree tematiche di interesse della Città di Marostica. Per questa prima edizione il te facebook #dalterritorio #letteratura #calenzano Premio letterario CiviCa di Calenzano, al via la 7^ edizione. Organizzato in collaborazione con "Amici di CiviCa", vede tre sezioni in concorso: poesia, racconto e under 18. Tempo fino al 31 maggio per presentare le opere x.com