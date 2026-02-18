Economia resiliente redditività giù Ora la vera sfida è demografica

Nel 2024, i fatturati delle aziende italiane sono aumentati leggermente, ma la redditività è diminuita e molte imprese registrano perdite. Questa situazione deriva da un mercato più difficile e da costi più elevati, che mettono sotto pressione i risultati economici. La vera sfida per il nostro sistema produttivo ora riguarda la dinamica demografica, che rischia di influenzare la forza lavoro e la crescita futura.

Fatturati in lieve crescita nel 2024, ma si indebolisce la redditività e cala la quota di imprese in utile. Nel complesso, ancora buona crescita per l'economia lodigiana, con una manifattura che si è mantenuta forte sia per produzione sia per dinamica sui mercati internazionali. Rallentamento atteso per il 2025, in un contesto mondiale di domanda fiacca, e ripartenza nel 2026. L'analisi delle 300 imprese Top di Lodi, che insieme hanno raggiunto i 13,6 miliardi di euro di fatturato nel 2024, evidenzia da un lato un lieve incremento del giro d'affari generato (+0,6% rispetto al 2023) e dall'altro una contrazione rilevante della redditività complessiva: il risultato d'esercizio totale scende a 437 milioni di euro con una flessione pari al -30,5%.