Ecologica accessibile e sostenibile | presentata la carrozzina CAB per una balneazione a portata di tutti

Mercoledì 18 febbraio, la presentazione di 'CAB' ha attirato l'attenzione a Pisa, grazie alla sua innovativa idea di favorire l'accesso alle spiagge per tutti. La carrozzina, progettata per essere ecologica e facile da usare, nasce per aiutare le persone con disabilità a vivere momenti di libertà in mare. Realizzata con materiali sostenibili, permette di muoversi senza sforzo sulla sabbia e in acqua. La sua introduzione rappresenta un passo avanti concreto verso un’esperienza balneare più inclusiva e senza barriere.

L'apparecchiatura è stata realizzata dall’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna e dal Cineclub Impresa Sociale, con il contributo della Fondazione Pisa Ecologica, inclusiva e leggera nei movimenti. E' stata presentata mercoledì 18 febbraio, presso la Fondazione Dopo di Noi a Pisa Onlus - Centro Le Vele di San Giuliano Terme, ‘CAB: una carrozzina per un approccio ecologico e sociale alla balneazione’, un progetto innovativo pensato per rendere la spiaggia e il mare effettivamente accessibili alle persone con disabilità motoria. CAB è stata realizzata grazie alla collaborazione tra l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e il Cineclub Impresa Sociale, con il contributo della Fondazione Pisa, e rappresenta un importante passo in avanti nel campo dell’accessibilità e dell’inclusione.🔗 Leggi su Pisatoday.it

