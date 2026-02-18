Ecologica accessibile e sostenibile | presentata la carrozzina CAB per una balneazione a portata di tutti
Mercoledì 18 febbraio, la presentazione di 'CAB' ha attirato l'attenzione a Pisa, grazie alla sua innovativa idea di favorire l'accesso alle spiagge per tutti. La carrozzina, progettata per essere ecologica e facile da usare, nasce per aiutare le persone con disabilità a vivere momenti di libertà in mare. Realizzata con materiali sostenibili, permette di muoversi senza sforzo sulla sabbia e in acqua. La sua introduzione rappresenta un passo avanti concreto verso un’esperienza balneare più inclusiva e senza barriere.
L'apparecchiatura è stata realizzata dall’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna e dal Cineclub Impresa Sociale, con il contributo della Fondazione Pisa Ecologica, inclusiva e leggera nei movimenti. E' stata presentata mercoledì 18 febbraio, presso la Fondazione Dopo di Noi a Pisa Onlus - Centro Le Vele di San Giuliano Terme, ‘CAB: una carrozzina per un approccio ecologico e sociale alla balneazione’, un progetto innovativo pensato per rendere la spiaggia e il mare effettivamente accessibili alle persone con disabilità motoria. CAB è stata realizzata grazie alla collaborazione tra l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e il Cineclub Impresa Sociale, con il contributo della Fondazione Pisa, e rappresenta un importante passo in avanti nel campo dell’accessibilità e dell’inclusione.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Ciclone Harry, il futuro passa da una ricostruzione sostenibile e dalla transizione ecologicaIl ciclone Harry ha devastato la Sicilia, causando danni per almeno due miliardi di euro.
Leggi anche: Centro urbano più accessibile, sostenibile e sicuro: al via i lavori di riqualificazioneLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ancona in corsa come Capitale italiana del Mare, oltre 200 progetti e 139 interventi; UniBas aderisce a M’illumino di scienza; M’illumino di meno: allo Steri seminario sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili; Anche in Vaticano ci tengono alla mobilità sostenibile.
Acquisti beauty al supermercato, democratici e accessibili. Perché sono la scelta di molteNon un compromesso ma una scelta consapevole: la grande distribuzione offre prodotti dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. E sempre più apprezzati ... iodonna.it
Sostenibilità domestica e scelte di spesa: come pianificare investimenti green e accessibiliLa scelte di spesa sostenibili uniscono l'impatto ambientale, la tenuta del budget con i benefici nel tempo. Pianificare per ridurre sprechi e stress, e vivere meglio con maggiore economia. tuttogreen.it
Un corso online, gratuito e accessibile promosso da Università Ca' Foscari Venezia per comprendere l’Antropocene tenendo Venezia come scenario di riflessione facebook