eco ci ha insegnato ad accogliere tutti i saperi

Riccardo Brizzi è il direttore del Dipartimento delle Arti di Unibo, un laboratorio accademico e creativo del quale fa parte il Dams, intorno al quale gravita l’idea di una cultura aperta a ogni possibile suggestione, secondo l’insegnamento di Umberto Eco. Professor Brizzi, che ruolo ha oggi il Dams per la cultura cittadina? "Il Dams è ancora oggi uno dei motori culturali più vitali della città. Non è solo un corso di laurea, ma un vero ecosistema che dialoga con teatri, festival, cineteche, musei, imprese creative. Bologna è una città che produce cultura e il Dams ne rappresenta insieme un laboratorio e la coscienza critica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

