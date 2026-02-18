Eco ci ha insegnato ad accogliere tutti i saperi
Riccardo Brizzi, direttore del Dipartimento delle Arti di Unibo, ha commentato come l’eredità di Umberto Eco abbia plasmato il suo approccio alla cultura, che oggi si traduce in un ambiente che accoglie ogni forma di sapere. Brizzi ha sottolineato che il Dams, il centro creativo dell’ateneo, si ispira all’idea di Eco di aprire le porte a tutte le suggestioni e discipline. Un esempio concreto di questa filosofia si vede nei corsi multidisciplinari e nelle collaborazioni tra diverse aree artistiche.
Riccardo Brizzi è il direttore del Dipartimento delle Arti di Unibo, un laboratorio accademico e creativo del quale fa parte il Dams, intorno al quale gravita l’idea di una cultura aperta a ogni possibile suggestione, secondo l’insegnamento di Umberto Eco. Professor Brizzi, che ruolo ha oggi il Dams per la cultura cittadina? "Il Dams è ancora oggi uno dei motori culturali più vitali della città. Non è solo un corso di laurea, ma un vero ecosistema che dialoga con teatri, festival, cineteche, musei, imprese creative. Bologna è una città che produce cultura e il Dams ne rappresenta insieme un laboratorio e la coscienza critica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Un figlio che ascolta il padre, è rivoluzionario. Scott l'ha fatto. Nel Pendolo di Foucault Eco scrive: “Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci”. Di Thomas Tammaro facebook