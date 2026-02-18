Ecdc-Efsa ‘superbatteri di origine alimentare problema di salute pubblica’

Un rapporto congiunto di Ecdc ed Efsa rivela che i superbatteri provenienti dagli alimenti continuano a mettere a rischio la salute degli europei. La resistenza ai farmaci di batteri comuni come Salmonella, Campylobacter ed Escherichia coli si sta diffondendo, rendendo più difficile il trattamento delle infezioni. Ogni anno, molti casi di intossicazioni alimentari si complicano a causa di questi microrganismi resistenti, che si trovano spesso in carne e latticini. Le autorità sanitarie monitorano attentamente questa minaccia crescente in tutta Europa.

(Adnkronos) – Superbatteri di origine alimentare minacciano la salute degli europei. "La resistenza antimicrobica (Amr) nei batteri di origine alimentare più comuni", da Salmonella e Campylobacter all'Escherichia coli, "continua a rappresentare un problema di salute pubblica in tutta Europa", avverte un rapporto congiunto di Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie).

I medici veterinari per la salute pubblica e la filiera alimentareI medici veterinari giocano un ruolo chiave nella tutela della salute pubblica e della filiera alimentare.

