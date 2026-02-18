È russa ma gareggia lo stesso alle Olimpiadi invernali | chi è Adeliia Petrosian la stella invisibile del pattinaggio

Adeliia Petrosian, di origini russe, ha deciso di gareggiare alle Olimpiadi di Milano Cortina nonostante le sanzioni contro il suo paese, portando in gara il numero 2. La giovane pattinatrice di 18 anni si è presentata sul ghiaccio in una delle posizioni più visibili, sfidando le restrizioni e mostrando grande determinazione. È una scelta che ha attirato molta attenzione tra gli appassionati di sport.

C’è una ragazza di diciotto anni che ieri è scesa sul ghiaccio di Milano Cortina con il pettorale numero 2, tra i primissimi, il posto meno ambito per una campionessa. Il suo nome è Adeliia Petrosian, è russa, eppure è qui. E spiegare il perché richiede un piccolo viaggio dentro le contraddizioni dello sport internazionale. Dal febbraio 2022, in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, l’ISU, la federazione internazionale di pattinaggio, ha escluso gli atleti russi da tutte le competizioni internazionali. Una scelta netta, che ha tagliato fuori un’intera generazione di campioni. Ma per Milano Cortina 2026 il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto uno spiraglio: un piccolo numero di atleti russi è stato ammesso come Individuale Neutrale, senza bandiera, senza inno, senza rappresentare alcuna nazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

