E nacque un miracolo Grande successo di pubblico

La mostra “E nacque un miracolo” ha attirato centinaia di visitatori a Palazzo della Corgna, in occasione dell’ottocentenario di San Francesco, perché offre un percorso ricco di opere e testimonianze che coinvolgono i visitatori fin dalle prime sale.

La mostra "E nacque un miracolo", allestita a Palazzo della Corgna in occasione dell'ottocentenario di San Francesco sta riscuotendo un importante successo di pubblico. L'esposizione, curata dal critico d'arte Andrea Baffoni e prodotta da Lagodarte Impresa Sociale, si inserisce nel più ampio progetto dedicato alla figura di Angelo Sodini, intellettuale castiglionese che già nel 1926 fu protagonista delle celebrazioni per il settimo centenario del Santo. Il respiro della rassegna varca i confini regionali per approdare nelle Marche: sabato 21 febbraio, a Sassoferrato, il bozzetto del dipinto " Il miracolo dell'acqua " di Alessandro Bruschetti lascerà temporaneamente le sale del Palazzo per essere esposto accanto all'opera muraria definitiva (nella foto) nel convento francescano "La Pace".