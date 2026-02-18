È morto Pietro Iotti amministratore delegato di Sabaf

Pietro Iotti, amministratore delegato di Sabaf, è morto improvvisamente a 60 anni. La sua scomparsa è avvenuta nelle ultime ore, lasciando sgomento l'intera azienda. Iotti aveva guidato Sabaf con determinazione, contribuendo allo sviluppo di nuovi prodotti per il settore degli elettrodomestici. La notizia ha fatto scalpore tra colleghi e partner commerciali, che ricordano la sua passione e il suo impegno quotidiano. La direzione dell’azienda ha espresso il suo cordoglio ufficiale, mentre si attendono ulteriori dettagli.

Sabaf ha annunciato oggi (mercoledì 18 febbraio) la scomparsa improvvisa del proprio Amministratore Delegato, Pietro Iotti: si è spento nelle scorse ore all’età di 60 anni. La notizia ha immediatamente suscitato cordoglio in tutta l’azienda e nel settore industriale nazionale. “Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il management e tutti i dipendenti di Sabaf – si legge in una nota – esprimono le più sentite condoglianze e la propria vicinanza alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande tristezza”. Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato con urgenza, come previsto dallo Statuto sociale, per assumere le necessarie determinazioni.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Pietro Iotti è morto all’improvviso: era stato manager Technogym e presidente IrenPietro Iotti è morto improvvisamente a 60 anni, a causa di un infarto fulminante.

