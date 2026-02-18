L'imprenditore Marcello Moretti è scomparso improvvisamente, vittima di un infarto mentre si trovava nella sua azienda a Milano. La sua morte ha colpito molti, soprattutto i dipendenti e i collaboratori che lavoravano accanto a lui ogni giorno. Moretti, conosciuto per aver avviato una piccola impresa di successo, aveva 58 anni e lasciava dietro di sé una famiglia molto affezionata.

Se ne è andato in punta di piedi, senza clamori, lasciando un vuoto incolmabile ai suoi famigliari e a tutti coloro che gli volevano bene. Marcello Moretti, noto imprenditore nel settore trasporti, è moto all’età di 86 anni presso l’ospedale civile di Fermo nella tarda serata di lunedì. E’ stato un precursore dei tempi e appena finita la guerra, si trasferì insieme ai suoi famigliari da Campofilone a P.S. Elpidio e utilizzando un camion polacco, residuato del secondo conflitto mondiale, fondò insieme ai fratelli, Corrado a Nazzareno l’azienda Autotrasporti Moretti. Nel corso dei tempi, questa azienda, vanto di un intero territorio, è riuscita a diventare un punto di riferimento nazionale ed internazionale espandendosi grazie alle capacità imprenditoriali di Marcello e dei suoi fratelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E’ morto l’imprenditore. Marcello Moretti

Leggi anche: Marcello Todini, morto a 46 anni: "Un momento veramente triste per Valentano"

Crans Montana – Jacques Moretti e la presunta amicizia con l’imprenditore corso “sotto processo per riciclaggio e associazione per delinquere”A Crans-Montana, Jacques Moretti e sua moglie Jessica sono sotto indagine in relazione alla strage di Capodanno al Constellation.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.