È morta Santa Buset moglie del fondatore della Pugilistica Pordenonese

Santa Buset, moglie di Gianni Rossi, è deceduta all’età di 89 anni. La sua morte è avvenuta nel giorno in cui si festeggiava il compleanno del marito, fondatore della Società Pugilistica Pordenonese. La donna era molto conosciuta in città, dove spesso partecipava alle iniziative sportive e culturali. La sua figura era legata a lungo alla comunità locale, che la ricorda con affetto. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per chi la conosceva bene. La salma sarà tumulata nel cimitero di Pordenone.

È morta all'età di 89 anni Santa Buset, vedova di Gianni Rossi, lo storico fondatore della Società Pugilistica Pordenonese. La sua vita è stata da sempre legata al mondo dello sport. Una passione che l'ha accompagnata vicino al ring ai nastri di partenza delle gare di ciclismo e del Giro d'Italia insieme al marito. Santa era inoltre la cognata di Gino Rossi, pugile di alto livello originario di Pordenone, noto agli appassionati per aver affrontato in carriera avversari del calibro di Nino Benvenuti. Si è spenta ieri a San Vito al Tagliamento lasciando nel dolore figli Barbara e Andrea, e i nipoti Simone, Luca, Caterina e Giada Rossi, campionessa paralimpica di tennistavolo. PORDENONE. Si è spenta serenamente in prossimità del traguardo dei 90 anni, Santa Buset vedova di Gianni Rossi fondatore e deus ex macchina della gloriosa SPP pugilistica pordenonese. Sempre presente a bordo ring in tutto il Friuli, ad accompagnare il