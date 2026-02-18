E’ il tempo delle scelte Ci vuole coraggio!

Testo di Enrico Giovannini* pubblicato su eastwest.eu il 16 febbraio Si, ci vuole coraggio per affrontare questa fase della storia, così turbolenta e disorientante. E dunque ce ne vuole anche per leggere questo numero di Eastwest, così denso di contenuti di grande valore su cosa sta accadendo intorno a noi. Basta scorrere il sommario per capire che leggere gli articoli qui raccolti non sarà, come si dice, “una passeggiata di salute”. Cioè, non è qualcosa da fare con superficialità o per rilassarsi o evadere dalla quotidianità. Al contrario, si tratta di una lettura impegnativa, ma indispensabile per chi vuole provare a comprendere una realtà complessa, a tratti paurosa, ma anche piena di opportunità per chi si mette in grado di coglierle.🔗 Leggi su Ildenaro.it

