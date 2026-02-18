È frustrante Non esce musica da un po’ non è deciso da me né dalle mie volontà | così Holden ex Amici Poi ritratta | Non c’entrano la discografica né il management Il like di Laura Pausini

Holden, ex concorrente di Amici, si sente frustrato perché da settimane non riesce a pubblicare nuova musica, e questa situazione non dipende dalle sue decisioni. Lui spiega che né la discografica né il management hanno influito sulla mancanza di uscite. Nel frattempo, Laura Pausini ha messo un like su un suo post, alimentando le voci su una possibile collaborazione.

Piccolo giallo su Holden, il cantautore figlio di Paolo Carta marito e produttore musicale di Laura Pausini. L'artista (il cui vero nome è Joseph Carta, ndr) ha partecipato ad "Amici 23", dove ha raggiunto la finale. In occasione del suo 26esimo compleanno festeggiato il 15 febbraio scorso, Holden ha spiegato in un lungo posto il motivo della sua assenza sia sui social che soprattutto sul versante musicale. Il cantante infatti ha all'attivo un album del 2021 "Prologo" e due Ep "Il giovane Holden" del 2019 e "Joseph" del 2024, publicato dopo la Finale di "Amici di Maria De Filippi". "Grazie di cuore a tutti per gli auguri.

