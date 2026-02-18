È con questa grinta che la diciottenne Flora Tabanelli si è presa il bronzo nel Big Air a Livigno
Flora Tabanelli, 18 anni, ha conquistato il bronzo nel Big Air di Livigno grazie alla sua tenacia. La giovane atleta ha affrontato la gara con determinazione, ricordando che aveva provato lo stesso salto due volte l’anno scorso senza successo. La sua volontà di migliorare si è vista in ogni sua mossa sulla neve.
( a skanews) — « È stato veramente bello perché quel salto l’ho provato due volte l’anno scorso e non sono atterrata bene, peraltro. Volevo farlo: ero all’Olimpiade e ho detto o lo faccio adesso o non lo faccio più. Se va bene andrà benissimo e se no sono contenta lo stesso perché ci ho provato». Milano Cortina 2026: le Azzurre da medaglia. guarda le foto Leggi anche › Perché le Olimpiadi ci emozionano ogni volta: il potere universale dello sport › Al lavoro con. Flora Tabanelli, campionessa di freestyle Lo ha detto Flora Tabanelli, medaglia di bronzo nel Big Air di freestyle, raccontando la sua gara a Casa Italia a Livigno. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Livigno esulta: Flora Tabanelli, bronzo olimpico nel freeski big air, una storia italiana sulla neve.Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo olimpico nel freeski big air a Livigno, un risultato che porta in alto il nome dell’Italia sulla neve.
Sci: Flora Tabanelli, dal ginocchio ko al bronzo olimpico nel big air. Una nuova stella italiana brilla a Livigno.Flora Tabanelli si è fatta strada dal infortunio al ginocchio alla medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dimostrando una determinazione incredibile.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Milano Cortina 2026. Freestyle sky, Big Air. Lo spettacolare salto di Mac Forehand, il video
