Flora Tabanelli, 18 anni, ha conquistato il bronzo nel Big Air di Livigno grazie alla sua tenacia. La giovane atleta ha affrontato la gara con determinazione, ricordando che aveva provato lo stesso salto due volte l’anno scorso senza successo. La sua volontà di migliorare si è vista in ogni sua mossa sulla neve.

( a skanews) — « È stato veramente bello perché quel salto l'ho provato due volte l'anno scorso e non sono atterrata bene, peraltro. Volevo farlo: ero all'Olimpiade e ho detto o lo faccio adesso o non lo faccio più. Se va bene andrà benissimo e se no sono contenta lo stesso perché ci ho provato». Lo ha detto Flora Tabanelli, medaglia di bronzo nel Big Air di freestyle, raccontando la sua gara a Casa Italia a Livigno.

© Iodonna.it - È con questa grinta che la diciottenne Flora Tabanelli si è presa il bronzo nel Big Air a Livigno

