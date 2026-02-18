E adesso tutti si chiedono | gesto involontario o furbata di marketing ben studiata?

Il 9 febbraio, Jutta Leerdam ha conquistato l’oro nei 1.000 metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, battendo il record olimpico con un tempo di 1:12. Ora, molti si chiedono se il suo gesto sul podio sia stato un incidente o un’ottima strategia di marketing. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, lasciando dubbi sulla reale intenzione dietro quel movimento.

L o scorso 9 febbraio, Jutta Leerdam ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dei 1.000 metri di pattinaggio di velocità frantumando il record olimpico con 1:12.31. Travolta dall’emozione, ha abbassato la zip della tuta per riprendere fiato e in quel preciso istante è apparso il reggiseno sportivo bianco Nike. Un gesto spontaneo? Forse. O forse no, considerando che Jutta ha una laurea in marketing e sa esattamente dove si trova la telecamera in ogni momento. Sì, perché quei pochi istanti potrebbero valere oltre un milione di dollari in visibilità globale. Il reggiseno c’è e si vede. 🔗 Leggi su Iodonna.it

