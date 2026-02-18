Due volontari stranieri arriveranno presto a Ravenna per pattugliare gli Speyer, portando avanti attività di solidarietà. Si tratta di un tunisino e di un marocchino, entrambi iscritti alla sezione ravennate dell’Associazione nazionale carabinieri. I giovani vogliono usare la divisa per aiutare chi, pur vivendo da anni in città, si sente ancora straniero e per favorire l’incontro tra le diverse comunità.

Fra i volontari della sezione ravennate dell’ Associazione nazionale carabinieri ci saranno presto anche due giovani di origine magrebina, uno tunisino e l’altro marocchino: "Vogliamo svolgere, con la vostra divisa, attività solidale, di incontro, di informazione a favore di chi, pur a Ravenna da tempo, si sente ancora straniero, e a tutto vantaggio della comunità ravennate". Una richiesta che arriva in un momento di convergenza di obiettivi con la stessa Associazione che per l’anno in corso ha fissato una serie di attività finalizzate da una parte all’incontro culturale con il mondo musulmano e dall’altra a una cospicua presenza di personale volontario nella zona della stazione ferroviaria e dei giardini Speyer con pattuglie che vedranno la presenza anche del mediatore culturale Mustapha Toumi, figura conosciutissima a Ravenna e attualmente Community Fundraiser presso l’Islamic Relief Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Due volontari stranieri. Pattuglieranno gli Speyer: "Per fare attività solidale"

Speyer, un anno di controlli. Su 252 reati, indagati 246 stranieriNel 2025, la zona della stazione ferroviaria e dei Giardini Speyer a Ravenna ha visto un’intensa attività di controlli da parte della Polizia Locale.

Gli Usa vogliono esaminare i social media dei turisti stranieri in ingresso, la stretta sui controlli: «Revisione fino a 5 anni della loro attività»Gli Stati Uniti intensificano i controlli sui social media dei turisti stranieri provenienti dai Paesi aderenti al Visa Waiver Program, come Italia, Regno Unito e Francia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.