Due laboratori di cucito gratuiti a Verona
Faber Academy organizza due laboratori di cucito gratuiti a Verona per celebrare la Giornata internazionale dei diritti della Donna. La scuola di formazione collabora con il Comune di Verona per offrire un’opportunità di apprendimento aperta a tutte le donne, con l’obiettivo di promuovere l’artigianato e il senso di comunità. I laboratori si terranno nel centro cittadino e coinvolgeranno partecipanti di diverse età, desiderose di scoprire o perfezionare le proprie abilità manuali.
In occasione della Giornata internazionale dei diritti della Donna, Faber Academy, in collaborazione con il Comune di Verona, propone due laboratori di cucito gratuiti pensati come momenti di incontro, creatività e condivisione.? Giovedì 5 marzo 2026? Mattino: 9.30 – 12.30? Pomeriggio: 17 – 20?.🔗 Leggi su Veronasera.it
Laboratori di cucito e moda sostenibileTra gennaio e febbraio 2026, lo spazio Recreos propone due laboratori di cucito e moda sostenibile.
Jeans, ago e immaginazione: il denim si trasforma con i laboratori serali di ricamo e cucitoQuesta sera, in un laboratorio di ricamo e cucito, si dà nuova vita ai jeans vecchi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il market vintage e artigianale dal sapore europeo più grande di Roma apre le sue porte; Salerno, la Finanza dona oltre 1.100 capi di abbigliamento in beneficenza; In bici in piena sicurezza: lezioni nelle scuole di Ponte nelle Alpi e Longarone; Capi di abbigliamenti sequestrati dalla Finanza di Salerno donati alla Croce Rossa di Serre.
Un laboratorio di cucito per imparare a fare del beneSi è concluso il progetto Anche i sarti contano organizzato presso la scuola secondaria di primo grado di Ostiano che ha permesso di sperimentare manualità e solidarietà ... laprovinciacr.it
Fondazione Di Liegro, partono in Via Ostiense i laboratori estivi di cucito, informatica e cineforumUna serata speciale di musica, arte e solidarietà, nell’ambito di FeliCittà 2025. Anche quest’anno la Fondazione Don Luigi Di Liegro è una delle tappe di riferimento di FeliCittà, la manifestazione ... iltempo.it
Carnevale al Mercato San Lorenzo – Creatività e divertimento per tutti i bambini! Cari genitori, domani al Mercato San Lorenzo arriva un pomeriggio speciale dedicato alla fantasia, ai colori e al gioco creativo! Due laboratori pensati per età diverse, per facebook