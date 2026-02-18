Faber Academy organizza due laboratori di cucito gratuiti a Verona per celebrare la Giornata internazionale dei diritti della Donna. La scuola di formazione collabora con il Comune di Verona per offrire un’opportunità di apprendimento aperta a tutte le donne, con l’obiettivo di promuovere l’artigianato e il senso di comunità. I laboratori si terranno nel centro cittadino e coinvolgeranno partecipanti di diverse età, desiderose di scoprire o perfezionare le proprie abilità manuali.

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della Donna, Faber Academy, in collaborazione con il Comune di Verona, propone due laboratori di cucito gratuiti pensati come momenti di incontro, creatività e condivisione.? Giovedì 5 marzo 2026? Mattino: 9.30 – 12.30? Pomeriggio: 17 – 20?.🔗 Leggi su Veronasera.it

