Due guasti improvvisi manca l’acqua in tre comuni della provincia di Latina Le zone interessate

Un guasto all’impianto di Pozzo Carabiniere ha provocato la mancanza d’acqua in tre zone di Latina e Sermoneta. La società Acqualatina ha annunciato che l’interruzione riguarda alcune aree di entrambi i comuni, lasciando senza acqua molte famiglie e attività commerciali. L’intervento di riparazione è in corso, ma non si conoscono ancora i tempi di ripristino. La situazione ha creato disagi quotidiani in diverse zone della provincia, dove l’acqua è un bene fondamentale. Le autorità monitorano attentamente la situazione.

Manca l’acqua in alcune zone di due comuni della provincia pontina per un guasto. Accade a Latina e Sermoneta con l’interruzione idrica che è stata comunicata dalla società Acqualatina ed è stata causata da “un guasto improvviso presso l’impianto di Pozzo Carabiniere”. L’interruzione idrica è prevista fino alle 21 di oggi, mercoledì 18 febbraio. Queste le zone interessate a Latina:- Strada Piscinara Destra e traverse - Borgo Carso- Via Chiesuola- Borgo Podgora- Congiunte Destre e traverse- Quartiere Gionchetto- BSP farmaceutica. “I tecnici Acqualatina sono già al lavoro per risolvere il problema”, fa sapere l’azienda che si scusa con i cittadini per i disagi.🔗 Leggi su Latinatoday.it Guasto improvviso, manca l’acqua in due comuni della provincia di Latina. Le zone interessateUn guasto improvviso presso l’impianto di Pozzo Carabiniere ha causato la mancanza di acqua in alcune zone di Latina e Sermoneta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Due guasti improvvisi, manca l’acqua in tre comuni della provincia di Latina. Le zone interessate. Due guasti improvvisi, manca l’acqua in tre comuni della provincia di Latina. Le zone interessateManca l’acqua in alcune zone di due comuni della provincia pontina per un guasto. Accade a Latina e Sermoneta con l’interruzione idrica che è stata comunicata dalla società Acqualatina ed è stata ... latinatoday.it Da due anni chi viaggia in treno lo sa bene: guasti, ritardi, disagi e stazioni trasformate in luoghi di esasperazione. E mentre #Salvini continua a raccontare la favola dei “cantieri record” come giustificazione universale, oggi emergono notizie inquietanti: secon facebook Samsung Galaxy Z TriFold, problemi al display interno: segnalati altri due casi x.com