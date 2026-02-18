Dubai | Rybakina shock fuori dal WTA 1000 Andreeva avanza e si conferma stella nascente del torneo

Elena Rybakina ha abbandonato improvvisamente il torneo di Dubai a causa di un infortunio al ginocchio, lasciando il pubblico sorpreso. La sua uscita apre la strada a Andreeva, che continua a impressionare con vittorie convincenti. La giovane russa, infatti, ha superato un avversario difficile e si mostra molto promettente nel torneo. La partita si è conclusa con un punteggio netto e ora si aspetta di vedere come reagirà la competizione. Dubai si prepara a vivere altri momenti intensi nei prossimi incontri.

Dubai Sconvolta: Rybakina Ritiro a Sorpresa, Andreeva Inarrestabile nel WTA 1000. Il WTA 1000 di Dubai è teatro di colpi di scena. L’inatteso ritiro di Elena Rybakina, numero uno del seeding, ha sconvolto il torneo, aprendo nuove opportunità per le altre giocatrici in gara. Parallelamente, la diciottenne Mirra Andreeva continua a confermare il suo straordinario talento, proiettandosi tra le favorite per la vittoria finale. L’evento, in svolgimento dal 15 al 21 febbraio negli Emirati Arabi Uniti, si preannuncia ricco di sorprese. Una Favorita Fuori Gioco: Il Ritiro di Rybakina. Elena Rybakina è stata costretta al ritiro durante il suo match di secondo turno contro la croata Antonia Ruzic.🔗 Leggi su Ameve.eu Dubai WTA 1000: Rybakina favorita dopo i forfait, Paolini sfida Gauff per un posto in semifinale.Elena Rybakina si trova in cima alle quotazioni del Dubai WTA 1000, dopo che le assenze di Swiatek e Sabalenka hanno modificato gli equilibri del torneo. Mirra Andreeva domina Victoria Mboko: la russa trionfa nel torneo WTA di AdelaideMirra Andreeva si impone su Victoria Mboko nella finale del torneo WTA di Adelaide, vincendo con un punteggio di 6-3 6-1. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. WTA Dubai: Andreeva non si ferma, bene Pegula. Rybakina costretta al ritiroAndreeva Dubai, Tennis - WTA | La russa vince e riscrive nuovi record. Avanti anche Anisimova e Tauson, alza bandiera bianca la tds n.1 ... ubitennis.com WTA Dubai: per Badosa è un incubo infinito, avanza Jovic, solide Pegula e RybakinaTennis - WTA | 37° ritiro in carriera per la spagnola davvero sfortunata. Per Gauff ben dodici falli, ma passaggio del turno conquistato. ubitennis.com SI ALLUNGA LA LISTA Dopo gli illustri forfait di Sabalenka, Swiatek e Mboko, anche Rybakina abbandona il WTA 1000 di Dubai in anticipo. La neo campionessa dell’Australian Open si è infatti ritirata a inizio del terzo set contro Ruzic, lamentando nausea, facebook Un altro ritiro a Dubai La grande favorita del torneo, in assenza di Swiatek e Sabalenka, si è vista obbligata ad abbandonare il campo per malessere sul punteggio di 5-7, 6-4, 1-0, lasciando così il pass per i quarti di finale alla lucky loser Antonia Ruzic. x.com