Il torneo di tennis a Doha porta Jannik Sinner in campo, dopo aver vinto il suo ultimo match contro un avversario di rilievo. Oggi, mercoledì 18 febbraio, la giornata offre anche il confronto tra Cobolli e altri giocatori a Delray Beach, mentre Bolelli e Vavassori si preparano per i quarti di finale al Qatar Open. Nel calcio, i tifosi possono seguire la partita di Milan contro Como, valida per il campionato italiano.

Oggi, mercoledì 18 febbraio, il palinsesto calcistico offre una giornata ricca di emozioni e appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati. I riflettori sono puntati soprattutto sulla Champions League, con l'Inter impegnata nella delicata trasferta norvegese contro il Fotballklubben BodøGlimt per l'andata dei playoff. Non mancano però le emozioni nel nostro campionato: a San Siro va in scena il recupero di Serie A tra Milan e Como, una sfida fondamentale per la classifica dei rossoneri. Tra calcio internazionale e recuperi nostrani, la scelta non manca per chi vuole godersi un mercoledì di grande calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dove vedere Sinner, Milan-Como e le gare delle Olimpiadi di oggi, mercoledì 18 febbraio

