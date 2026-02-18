Dove vedere Sinner Milan-Como e le gare delle Olimpiadi di oggi mercoledì 18 febbraio
Il torneo di tennis a Doha porta Jannik Sinner in campo, dopo aver vinto il suo ultimo match contro un avversario di rilievo. Oggi, mercoledì 18 febbraio, la giornata offre anche il confronto tra Cobolli e altri giocatori a Delray Beach, mentre Bolelli e Vavassori si preparano per i quarti di finale al Qatar Open. Nel calcio, i tifosi possono seguire la partita di Milan contro Como, valida per il campionato italiano.
Oggi, mercoledì 18 febbraio, il palinsesto calcistico offre una giornata ricca di emozioni e appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati. I riflettori sono puntati soprattutto sulla Champions League, con l'Inter impegnata nella delicata trasferta norvegese contro il Fotballklubben BodøGlimt per l'andata dei playoff. Non mancano però le emozioni nel nostro campionato: a San Siro va in scena il recupero di Serie A tra Milan e Como, una sfida fondamentale per la classifica dei rossoneri. Tra calcio internazionale e recuperi nostrani, la scelta non manca per chi vuole godersi un mercoledì di grande calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dove vedere Bologna-Lazio e le gare delle Olimpiadi di oggi, mercoledì 11 febbraioQuesta sera si gioca Bologna contro Lazio, una partita molto attesa dai tifosi.
Dove vedere Pisa-Milan e le gare delle Olimpiadi di oggi, venerdì 13 febbraioSu Rai Sport è possibile seguire in diretta la partita Pisa-Milan, valida per la giornata di oggi, venerdì 13 febbraio, che si gioca allo stadio Arena Garibaldi, a causa di lavori di ristrutturazione allo stadio dei Nerazzurri.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dove vedere Sinner, Milan-Como e le gare delle Olimpiadi di oggi, mercoledì 18 febbraio; Dove vedere Sinner all'ATP 500 di Doha 2026, il ritorno dopo la delusione degli Australian Open; Dove vedere Sinner-Machac all'Atp 500 di Doha in tv e streaming; Sinner-Machac: orario, precedenti e dove vederla in tv.
Dove vedere Sinner oggi a Doha in streaming, agli ottavi incontra Alexei PopyrinJannik Sinner vola al terzo turno dell'ATP 500 di Doha, in Qatar. In palio un posto ai quarti di finale e tanti punti ATP. Ecco come seguire tutti i suoi match in diretta ... gqitalia.it
Sinner-Popyrin oggi al torneo di Doha, orario e dove vedere la partita in TV e in streamingJannik Sinner sfida Alexei Popyrin nel secondo turno dell’ATP 500 di Doha in palio ci sono i quarti di finale. L’orario del match, i precedenti e dove vederlo in diretta TV e streaming. fanpage.it
Verso Milan-Como, i precedenti: rossoneri imbattuti da oltre 40 anni. I lariani a San Siro… facebook
Milan-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com