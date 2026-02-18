Dove comprare casa in Italia può diventare un vero colpo di fortuna

Mario Rossi ha deciso di acquistare una casa in Italia perché ha trovato occasioni a prezzi convenienti fuori dalle mete turistiche più note. Molti stranieri scelgono zone meno battute, come piccoli borghi o aree rurali, attratti dai costi più bassi e dalla tranquillità. Questi luoghi stanno attirando sempre più acquirenti che cercano soluzioni abitative diverse dal solito. La tendenza cresce, portando nuova vita a zone spesso trascurate. Ora molte case sono disponibili a prezzi superiori alla media.

Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi leggere direttamente questo articolo clicca più sotto. Se, prima di abbonarti e sostenere il nostro lavoro, vuoi visitare la copertina di Dossier Today.it clicca qui. Cambia la domanda in Italia: non solo mete iconiche e iper-turistiche, ma anche piccoli borghi dove vivere un’esperienza più autentica e immersiva, spesso a prezzi ancora accessibili alla classe media. Una tendenza che contribuisce, in molti casi, a rilanciare il mercato immobiliare locale. Anche grazie al mercato internazionale.🔗 Leggi su Today.it Benzema Juve, tutto vero: può diventare un’occasione unica in queste ultimissime ore di mercato! Il punto sul franceseLa trattativa tra Karim Benzema e la Juventus diventa sempre più concreta. Il Sud Italia potrebbe diventare un vero hub per l’autosufficienza farmaceuticaIl Sud Italia potrebbe trasformarsi in un centro di produzione farmaceutica a causa dell’aumento dei costi e delle difficoltà di approvvigionamento. A womanizing detective in Malibu uncovers murder, desire and betrayal | Full Movie Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Comprare casa a Verona, c’è un quartiere dove il prezzo è di 6.000 euro al mq; Immobiliare, comprare casa in una capitale europea è un lusso per pochi. Ecco qual è la città più cara (e ambita); Comprare casa a Milano da soli: quanti riescono ad acquistare un monolocale o un bilocale; Arte Savona, il mattone attira i giovani: coppie e single per comprare casa. Come acquistare casa da privato senza agenziaSi può acquistare casa senza agenzia immobiliare, ma bisogna fare attenzione a molti fattori che non vanno sottovalutati. Vediamo cosa fare per risparmiare sulla provvigione. msn.com Gate-away.com è uno dei siti online più conosciuti dagli stranieri - privati e investitori - che vogliono comprare casa in Italia; dai dati raccolti nel 2025 si evince come ad essere preferite da chi vuole comprare casa, non sono più le mete - cartoline, ma i luoghi pi facebook