Doppietta Lang Juventus al tappeto Qui l’allenatore e i tifosi mi amano

Lang ha segnato due volte e ha portato la Juventus alla sconfitta, perché la squadra ha sbagliato troppo in difesa. La partita si è complicata già nel primo tempo, quando l'attaccante ha approfittato di errori avversari per trovare la rete. I tifosi bianconeri, delusi, hanno fischiato la squadra al termine del match.

Notte amarissima per le italiane in Champions. Come racconta Angelo Rossi su Il Mattino di Napoli, la scena è tutta per Noa Lang, ex Napoli fino a poche settimane fa, che con una doppietta firma il 5-2 del Galatasaray sulla Juventus nell'andata dei playoff europei. Lang protagonista, Juve travolta. Nella sfida tra ex azzurri, sottolinea Angelo Rossi su Il Mattino di Napoli, è proprio Lang il match-winner inatteso. L'olandese, ceduto in prestito per il rendimento altalenante e il feeling mai sbocciato con Conte, si prende la rivincita nel modo più fragoroso.