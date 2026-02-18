Dopo tanta pioggia a Milano sarà un weekend primaverile

Dopo giorni di pioggia intensa, il maltempo e le temperature basse, il cielo di Milano si apre a un weekend più mite. I previsori di 3Bmeteo anticipano che domenica 22 febbraio il meteo migliorerà, portando sole e temperature più calde, ideali per uscire all’aperto. La città si prepara a godersi le prime giornate di primavera, dopo un periodo di clima freddo e nuvoloso.

È quello che prevedono i meteorologi di 3Bmeteo. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 16°C Dopo pioggia, maltempo e temperature frizzanti a Milano sarà un weekend dal sapore primaverile. È quello che prevedono i meteorologi di 3Bmeteo per il weekend di domenica 22 febbraio. “La perturbazione che tra giovedì e venerdì impegnerà molte delle nostre regioni uscirà di scena dalle prime ore del weekend, portandosi verso i Balcani - ha spiegato Lorenzo Badellino, meteorologo di 3Bmeteo -. Le condizioni andranno migliorando, anche grazie alla pronta rimonta dell'anticiclone, grande assente nelle ultime settimane, che rapidamente si espanderà dall'Europa occidentale”.🔗 Leggi su Milanotoday.it

