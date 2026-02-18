Dopo otto giorni senza dormire crede di vivere come Jim Carrey in Truman Show

Dopo otto notti senza riposare, una persona sente di vivere come Jim Carrey in Truman Show. La causa è l’insomnia persistente che non le consente di chiudere occhio, portandola a sentirsi intrappolata in una routine senza fine. La mancanza di sonno influisce sul suo umore e sulla concentrazione, rendendo difficile affrontare le attività quotidiane. La situazione si aggrava con il passare dei giorni, e il suo stato di fatica si fa sempre più evidente. La sua esperienza mostra quanto il sonno sia fondamentale per il benessere.

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” Come la privazione estrema del sonno ha trasformato la vita di Tommy Graves, spingendolo in una spirale di ossessione e psicosi in cui realtà e illusione si confondevano La mancanza di sonno non è solo stanchezza: numerosi studi mostrano che dormire poco può avere conseguenze gravi e durature sulla salute fisica e mentale. In Italia, una parte significativa della popolazione non riposa a sufficienza: oltre quattro italiani su dieci dormono meno di sei ore a notte, un livello ben al di sotto delle raccomandazioni mediche per un buon recupero fisico e mentale.🔗 Leggi su Today.it

Jim Carrey non voleva più fare il Grinch dopo essere passato in sala truccoJim Carrey ha condiviso con Vulture le sue impressioni sul ruolo del Grinch, in occasione del 25° anniversario del film di Ron Howard del 2000.

