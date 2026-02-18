Dopo oltre 48 ore identificato il ciclista morto in un incidente stradale

Il ciclista morto nell’incidente di Curtarolo il 16 febbraio è stato identificato dopo più di 48 ore. La causa dello scontro rimane sotto indagine, ma si sa che è stato travolto da un veicolo mentre pedalava lungo la Valsugana. Oggi, nel tardo pomeriggio, i parenti si sono recati all’obitorio di Camposampiero per riconoscere il corpo. La scoperta della vittima avviene in un momento di grande dolore per la famiglia, che aspetta notizie ufficiali sulle circostanze dell’incidente.

A distanza di oltre 48 ore dal tragico incidente avvenuto il 16 febbraio alle 15 a Curtarolo lungo la Valsugana, oggi 18 febbraio nel tardo pomeriggio un fratello ed una sorella del ciclista deceduto si sono recati all'obitorio di Camposampiero per il doloroso compito di riconoscere la salma. La vittima si chiamava Ermenegildo Favaro, vedovo, 70 anni, residente a Piazzola sul Brenta. Si è arrivati a questo epilogo dopo che la Polizia locale che ha effettuato i rilievi si è spesa per ore insieme all'ufficio anagrafe e i servizi sociali per giungere a dare un nome ed un cognome alla persona deceduta.