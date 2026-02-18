Dopo gli scontri di dicembre per Inter-Genoa trasferta vietata ai genovesi

La Questura di Milano ha deciso di vietare l'accesso ai tifosi del Genoa per la partita contro l’Inter in programma sabato 28 febbraio allo stadio Meazza. Il provvedimento arriva dopo gli scontri avvenuti a dicembre tra le due tifoserie, che hanno causato danni e tensioni. La misura mira a prevenire nuovi incidenti e garantire la sicurezza di tutti i presenti. Di conseguenza, i sostenitori genovesi non potranno acquistare biglietti né entrare all’impianto durante l’incontro. La decisione rimarrà in vigore fino a nuovo avviso.

La decisione del prefetto di Milano. La partita si disputerà sabato 28 febbraio al Meazza I tifosi provenienti da Genova non potranno assistere all'incontro di calcio Inter-Genoa del campionato di Serie A che si disputerà sabato 28 febbraio allo stadio Meazza. Lo ha stabilito il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, dopo avere ascoltato il "Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive" e il "Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica". La partita è considerata a rischio dopo gli scontri avvenuti a Genova in occasione di Genoa-Inter domenica 14 dicembre 2025.