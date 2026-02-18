Donna anziana cade in casa scatta il soccorso

Una donna anziana è caduta nella sua casa e ha chiamato aiuto, ma non riusciva ad aprire la porta ai soccorritori. La scena si è svolta questa mattina in un quartiere residenziale, quando i familiari, preoccupati, hanno avvisato i vigili del fuoco. Gli operatori hanno dovuto forzare l’ingresso per intervenire e portarla in ospedale.

Momenti di grande preoccupazione per una donna anziana, sola in casa, che dopo la caduta accidentale non riusciva a rialzarsi per aprire la porta ai soccorritori. L'episodio è accaduto nelle prime ore di ieri in via Manzoni, in zona Ischia Ascolani, ai confini tra Grottammare e San Benedetto. Scattato l'allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un equipaggio della pubblica assistenza, unitamente ai vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che hanno creato l'accesso ai sanitari riuscendo ad aprire il portone di casa della donna. L'appartamento dove si è svolto il soccorso si trova al secondo piano dell'edificio, ma non si è reso necessario l'impiego dell'elevatore, poiché gli operatori sono riusciti ad entrare forzando il portone.