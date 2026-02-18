Domenico non avrà un nuovo trapianto di cuore Sua madre sa che non ce la farà

Domenico, un bambino di 8 anni, non riceverà un nuovo cuore perché i medici hanno detto di no. La decisione è stata presa dopo aver valutato la sua condizione e la mancanza di donatori compatibili. Sua madre ha spiegato che i medici hanno comunicato che non ci sono possibilità di intervento, lasciando la famiglia senza speranze di un'operazione salvavita. La situazione rimane critica e senza alternative praticabili. La famiglia ora si concentra sul supporto quotidiano per Domenico.

AGI - Non ci sarà un trapianto di cuore per il piccolo Domenico. Il parere negativo è arrivato e non c'è alternativo. "La mamma è rassegnata all'idea che il figlio non ce la farà" sono le parole definitive del legale della famiglia, l 'avvocato Francesco Petrucci. "Ora la mamma sta chiedendo le cartelle cliniche per studiarle e farle vedere al consulente di parte. Se è finito il momento della speranza, inizia quello della responsabilità '". Ha aggiunto l'avvocato Petrucci. "La mamma vede che il figlio è ancora in vita, non ha chiuso ancora gli occhi, ma i migliori specialisti le hanno detto che non può ricevere un nuovo trapianto, quindi è anche rassegnata. I medici esprimono parere negativo al nuovo trapianto di cuore per DomenicoL'Heart Team dell'ospedale Monaldi di Napoli ha deciso di non approvare il secondo trapianto di cuore per Domenico, un bambino di due anni. Cuore bruciato, il piccolo Domenico non è compatibile con un nuovo trapiantoIl cuore bruciato di Domenico ha portato alla decisione di non effettuare un nuovo trapianto.