Domenico in attesa di trapianto l’avvocato | Solo il 10% di possibilità un unico medico disposto a operare

Domenico aspetta un trapianto che ha solo il 10% di possibilità di successo, secondo quanto affermato dall’avvocato della famiglia. La causa principale è la disponibilità limitata di medici disposti a intervenire, con un unico specialista disposto a operare. La famiglia si confronta con questa realtà difficile e cerca di trovare ogni possibile soluzione. La situazione resta critica, e la speranza si affievolisce con il passare delle ore. La prossima decisione dipende da un’unica chance concreta di intervento.

Resta appesa a un dato netto e difficile da ignorare la speranza di un trapianto per il piccolo Domenico: la riuscita dell'intervento, secondo quanto riferito in queste ore, viene stimata intorno al 10% di probabilità. Una percentuale minima, ma sufficiente perché l'ipotesi venga comunque presa in considerazione nel percorso clinico e istituzionale che precede ogni operazione di questa complessità. Il bollettino dell'ospedale Monaldi ha precisato che è in corso la valutazione della compatibilità dell'organo. Nella stessa comunicazione viene chiarito che i tempi necessari per completare gli accertamenti non stanno incidendo sulla funzionalità del cuore del donatore, elemento centrale nella finestra temporale che accompagna questo tipo di procedure.